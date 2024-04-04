Омбудсмен Митянина: Некоторые мультфильмы негативно влияют на детей
Ложная информация в Сети может представлять угрозу для детей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анну Митянину.
В качестве примера она привела ответ голосового помощника «Алисы» на вопрос о судьбе Маши из мультфильма «Маша и Медведь». В ответ на вопрос, почему героиня мультфильма живет в лесу одна без родителей, искусственный интеллект сообщил, что Маша – это призрак убитой медведем девочки, который теперь его мучает.
Также омбудсмен возмутилась мультфильмом Skibidi Toilet с туалетами с человеческими головами. «На "Озоне" уже подарки с этими туалетами» – указала Митянина.
В «Яндексе заявили», что ответ умной колонки «Алиса» является единичным, больше устройство так не отвечает.
Ранее стала известна дата премьеры мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 6», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru