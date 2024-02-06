Глава Минцифры: Портал «Госуслуг» скоро смогут заменить умные колонки
Портал госуслуг скоро могут полностью заменить умные колонки с голосовым управлением, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, передает Telegram-канал телеканала «Звезда».
По его словам, граждане смогут через голосовую колонку записаться к врачу, на сдачу экзамена для получения прав и так далее.
Он также отметил, что Россия обсуждает вопрос экспорта платформы «Госуслуги» в дружественные страны. Он напомнил, что Россия - первая страна, которая сделала освобожденную от любых закрытых продуктов платформу.
Ранее Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций опровергло информацию о том, что портал «Госуслуги» собирает и хранит биометрические данные граждан. В ведомстве указали, что на ресурсе размещена только информация о биометрии, которая имеется в Единой биометрической системе (ЕБС), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru