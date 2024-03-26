Объявлена дата премьеры мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 6»

В новом мультфильме главные герои отправятся на выставку чудес всего сказочного мира, поэтому их будет ждать самое волшебное приключение из всех.

«Именно с этой неразлучной парочкой будем в этот раз отмечать Новый год», - заключили в кинокомпании.

Ранее мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли», вышедший 28 декабря 2023 года, заработал в прокате млрд рублей, в том числе с учётом предпродажи, сообщает RT.

