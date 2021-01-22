Омбудсмен Кузнецова заявила о вовлечении детей в несанкционированные акции

Жалобы на призывы детей к участию в несанкционированных акциях протеста оставляют родители, большое количество таких заявлений зарегистрировал аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Об этом заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова в своем аккаунте в Instagram.

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Кузнецова написала о том, что сообщения от обеспокоенных родителей и опекунов поступают в основном через соцсети, где родители отправляют скриншоты призывов к митингам. По мнению Кузнецовой, необходимо "остановить эту вакханалию".

Омбудсмен заметила, что правоохранительные органы и Роскомнадзор контролируют этот вопрос. По словам Кузнецовой, участие в митингах является противозаконным, а также подвергает жизнь и здоровье детей опасности. Она подчеркнула, что организаторы не несут ответственности в тех случаях, если с детьми что-то случится. Поведение организаторов акций омбудсмен назвала "дешевым пиаром".

Ранее Роскомнадзор призвал социальные сети "ВКонтакте" и "ТикТок" ограничить призывы к несанкционированным акциям среди несовершеннолетних.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:НесовершеннолетниеАнна КузнецоваНесанкционированный МитингАкции Протеста
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