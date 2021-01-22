Омбудсмен Кузнецова заявила о вовлечении детей в несанкционированные акции

Кузнецова написала о том, что сообщения от обеспокоенных родителей и опекунов поступают в основном через соцсети, где родители отправляют скриншоты призывов к митингам. По мнению Кузнецовой, необходимо "остановить эту вакханалию".

Омбудсмен заметила, что правоохранительные органы и Роскомнадзор контролируют этот вопрос. По словам Кузнецовой, участие в митингах является противозаконным, а также подвергает жизнь и здоровье детей опасности. Она подчеркнула, что организаторы не несут ответственности в тех случаях, если с детьми что-то случится. Поведение организаторов акций омбудсмен назвала "дешевым пиаром".

Ранее Роскомнадзор призвал социальные сети "ВКонтакте" и "ТикТок" ограничить призывы к несанкционированным акциям среди несовершеннолетних.

