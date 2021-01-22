Омбудсмен Кузнецова заявила о вовлечении детей в несанкционированные акции
Жалобы на призывы детей к участию в несанкционированных акциях протеста оставляют родители, большое количество таких заявлений зарегистрировал аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Об этом заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова в своем аккаунте в Instagram.
Кузнецова написала о том, что сообщения от обеспокоенных родителей и опекунов поступают в основном через соцсети, где родители отправляют скриншоты призывов к митингам. По мнению Кузнецовой, необходимо "остановить эту вакханалию".
Омбудсмен заметила, что правоохранительные органы и Роскомнадзор контролируют этот вопрос. По словам Кузнецовой, участие в митингах является противозаконным, а также подвергает жизнь и здоровье детей опасности. Она подчеркнула, что организаторы не несут ответственности в тех случаях, если с детьми что-то случится. Поведение организаторов акций омбудсмен назвала "дешевым пиаром".
Ранее Роскомнадзор призвал социальные сети "ВКонтакте" и "ТикТок" ограничить призывы к несанкционированным акциям среди несовершеннолетних.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 887 / сут.
Умерли
67 832+612 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+26 902 / сут.
- Албания объявила о высылке российского дипломата
- Time выпустит обложку с иллюстрацией к первому рабочему дню Байдена
- ЕС и Украина пересмотрят Соглашение об ассоциации
- Пресс-секретаря Навального задержали в Москве
- Южноафриканский штамм COVID-19 оказался устойчивым к антителам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru