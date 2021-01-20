Роскомнадзор потребовал удалить призывы к митингам в TikTok
Роскомнадзор направил в соцсеть TikTok просьбу удалить с платформы информацию с призывами к несовершеннолетним пользователям участвовать в митингах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В сообщении отмечается, что уведомление социальной сети направлено на основании требования Генпрокуратуры РФ. В ведомстве также призвали все информационные ресурсы пресекать распространение призывов к действиям, «сопряженных с опасными для детей последствиями». В частности, соответствующее требование было направлено «Вконтакте».
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