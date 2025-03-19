«Не потерять себя!»: Блогер Жидковский оценил силуэты и формы Московской недели моды
Мода не просто циклична, она у каждого своя, и свою идентичность важно не потерять, заявил НСН известный блогер.
В театре на Малой Бронной прошла традиционная премия глянцевого журнала Marie Claire — Prix D’excellence de la beaute. На светское событие пришли как эксперты из мира бьюти и моды, так и звезды российского шоу-бизнеса: Сати Казанова, Нонна Гришаева, Нино Нинидзе, Юлия Барановская, Эвелина Хромченко, группа «Фабрика», Александр Жидковский и многие другие, передает побывавший на светском мероприятии корреспондент НСН. Хедлайнером вечера стала Люся Чеботина: певица исполнила свои хиты, зарядив своей зажигательной энергетикой весь зал.
Блогер Алексей Жидковский рассказал корреспонденту НСН о том, какие российские дизайнеры сейчас в тренде, и поделился своими впечатлениями о Московской неделе моды.
«Я считаю, что мода не только циклична, также не стоит забывать о том, что она у каждого своя, каждый видит эту моду по-разному. Можно равняться на зарубежных каких-то дизайнеров и бренды, а можно равняться на себя. Я за то, чтобы мы равнялись на себя, а не на Запад. Потому что иначе мы потеряем свою идентичность. На неделе моды я поддерживал Рогова, Логинова. Ну, я люблю Sencellerie - это шубы, я всегда покупаю у них, у них хороший крой. Мне нравится силуэт Яны Бесфамильной в ее пиджаках. Мне нравится бренд "Черным Черно", за их плечистые формы в вещах. Зайцев – это уже такой мастодонт, ветеран труда. Его можно привести в пример, но это вполне очевидно» - рассказал блогер
Ранее гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс в беседе с НСН рассказала о перезапуске бренда Gucci.
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