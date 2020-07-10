Олимпийская чемпионка призвала продолжать соблюдать масочный режим

Названы города с наибольшим трафиком в торговых центрах после пандемии. Ими стали Тюмень, Ижевск и Севастополь. Об этом говорится в исследовании IT-компании «Эвотор».

Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина признавалась в том, что понимает граждан, активно принимающих участие в любом досуге после карантина. Однако спортсменка призвала слушателей НСН продолжать носить маски и быть бдительными.

Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля

«Очень понимаю наших граждан, которые провели долгое время в заточении, в самоизоляции. Конечно, всем хочется вырваться на свободу, посещать торговые центры, да и другие места досуга. Однако, я бы все-таки не теряла бдительность, придерживалась бы масочного режима, была бы внимательна. Потому что очень не хочется попасть в ту статистику, которая приводится сегодня», – поделилась она.

Кроме того, двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в эксклюзивном интервью НСН обрадовалась разрешению присутствовать на соревнованиях зрителям в количестве больше, чем 10 процентов.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Светлана ХоркинаКоронавирусЗащитная маска
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