Олимпийская чемпионка призвала продолжать соблюдать масочный режим

Названы города с наибольшим трафиком в торговых центрах после пандемии. Ими стали Тюмень, Ижевск и Севастополь. Об этом говорится в исследовании IT-компании «Эвотор».

Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина признавалась в том, что понимает граждан, активно принимающих участие в любом досуге после карантина. Однако спортсменка призвала слушателей НСН продолжать носить маски и быть бдительными.