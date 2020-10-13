Хоркина: желающие сделать 31 декабря выходным – женщины

Светлана Хоркина: «Не могу не согласиться. Также всех призываю носить маски и перчатки. Давайте будем осознанными и ответственными хотя бы перед собой и перед своими родными и близкими. И если каждый будет соблюдать все меры предосторожности, то статистику, которая сегодня стремительно растет вверх по заражению коронавирусом, мы опустим до нулевых показателей. Пожалуйста, носите маски и перчатки», – попросила спортсменка слушателей НСН.

