Хоркина: желающие сделать 31 декабря выходным – женщины
Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Еще одну российскую вакцину от COVID-19 зарегистрируют на этой неделе
На этой неделе планируется зарегистрировать еще одну российскую вакцину от коронавируса, разработанную центром «Вектор». Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Светлана Хоркина: «Я надеюсь, что мы сможем найти самое эффективное противоядие от этой страшной болезни, потому что коронавирус изуродовал нашу жизнь, многие семья потеряли родных и близких. Поэтому я надеюсь и искренне верю, что наша вакцина победит эту болезнь», – поделилась своим мнением с НСН Светлана Хоркина.
Познер снова призвал штрафовать тех, кто не носит маски
Телеведущий Владимир Познер вновь призвал установить высокие штрафы для тех, кто не носит маски. За первое нарушение штраф в 25 тысяч рублей, за повторное – 50 тысяч. По мнению журналиста, штраф должен быть чувствительным, иначе он теряет смысл.
Светлана Хоркина: «Не могу не согласиться. Также всех призываю носить маски и перчатки. Давайте будем осознанными и ответственными хотя бы перед собой и перед своими родными и близкими. И если каждый будет соблюдать все меры предосторожности, то статистику, которая сегодня стремительно растет вверх по заражению коронавирусом, мы опустим до нулевых показателей. Пожалуйста, носите маски и перчатки», – попросила спортсменка слушателей НСН.
От должности отстранят не привившихся от гриппа педагогов
Отстранение от должности грозит преподавателям Московского государственного строительного университета при отказе от вакцинации от гриппа, соответствующий приказ опубликован сайте учреждения.
Светлана Хоркина: «Очень хотелось прокомментировать эту новость. Я думаю, что делать прививку, будь то от коронавируса, будь то от гриппа, это ответственность и личное дело каждого. Но я прививку от гриппа сделала, думайте сами», – сказала она в эфире НСН.
Опрос: половина россиян хотят отдыхать 31 декабря
Почти половина россиян поддерживает идею объявить 31 декабря выходным днем, пишет ВЦИОМ.
Светлана Хоркина: «Я отношусь к этой половине россиян. И думаю, что эта половина – именно женщины, потому что они делают встречу Нового года незабываемой, сказочной, очень яркой и вкусной», – отметила она в интервью НСН.
Октябрь 2020 года обещает стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Текущий октябрь в Москве может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщает портал «Метеоновости».
Светлана Хоркина: «Пусть эта осень будет прекрасной, золотистой, порой дождливой. Зима белоснежной, весна красивой, когда просыпается вся природа. А лето долгожданным, ясным и теплым. Всем всего самого доброго и лучшего», – подытожила Светлана Хоркина в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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