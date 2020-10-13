Хоркина: желающие сделать 31 декабря выходным – женщины

Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.

1

Еще одну российскую вакцину от COVID-19 зарегистрируют на этой неделе

На этой неделе планируется зарегистрировать еще одну российскую вакцину от коронавируса, разработанную центром «Вектор». Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Светлана Хоркина: «Я надеюсь, что мы сможем найти самое эффективное противоядие от этой страшной болезни, потому что коронавирус изуродовал нашу жизнь, многие семья потеряли родных и близких. Поэтому я надеюсь и искренне верю, что наша вакцина победит эту болезнь», – поделилась своим мнением с НСН Светлана Хоркина.

2

Познер снова призвал штрафовать тех, кто не носит маски

Телеведущий Владимир Познер вновь призвал установить высокие штрафы для тех, кто не носит маски. За первое нарушение штраф в 25 тысяч рублей, за повторное – 50 тысяч. По мнению журналиста, штраф должен быть чувствительным, иначе он теряет смысл.

Светлана Хоркина: «Не могу не согласиться. Также всех призываю носить маски и перчатки. Давайте будем осознанными и ответственными хотя бы перед собой и перед своими родными и близкими. И если каждый будет соблюдать все меры предосторожности, то статистику, которая сегодня стремительно растет вверх по заражению коронавирусом, мы опустим до нулевых показателей. Пожалуйста, носите маски и перчатки», – попросила спортсменка слушателей НСН.

3

От должности отстранят не привившихся от гриппа педагогов

Отстранение от должности грозит преподавателям Московского государственного строительного университета при отказе от вакцинации от гриппа, соответствующий приказ опубликован сайте учреждения.

Светлана Хоркина: «Очень хотелось прокомментировать эту новость. Я думаю, что делать прививку, будь то от коронавируса, будь то от гриппа, это ответственность и личное дело каждого. Но я прививку от гриппа сделала, думайте сами», – сказала она в эфире НСН.

4

Опрос: половина россиян хотят отдыхать 31 декабря

Почти половина россиян поддерживает идею объявить 31 декабря выходным днем, пишет ВЦИОМ.

Светлана Хоркина: «Я отношусь к этой половине россиян. И думаю, что эта половина – именно женщины, потому что они делают встречу Нового года незабываемой, сказочной, очень яркой и вкусной», – отметила она в интервью НСН.

5

Октябрь 2020 года обещает стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Текущий октябрь в Москве может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщает портал «Метеоновости».

Светлана Хоркина: «Пусть эта осень будет прекрасной, золотистой, порой дождливой. Зима белоснежной, весна красивой, когда просыпается вся природа. А лето долгожданным, ясным и теплым. Всем всего самого доброго и лучшего», – подытожила Светлана Хоркина в беседе с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортАвторские НовостиСветлана Хоркина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры