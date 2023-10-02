На Украине Коломойского арестовали по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Олигарху дали возможность выйти под залог в размере $13,7 млн. В июне 2014 года Коломойский предлагал построить на границе с Россией двухметровую сетку с колючей проволокой.



Кроме олигарха, в реестр Росфинмониторинга попали экс-глава МВД Украины Арсен Аваков и бывший командир батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией, запрещен в РФ) Сергей Мельничук.

Ранее политолог Евгений Минченко объяснял Telegram-каналу «Радиоточке НСН», что Зеленский идет по пути бывших президентов и хочет избавиться от своего бывшего покровителя «с помощью американцев».

