Олигарха Коломойского и экс-главу МВД Украины Авакова признали террористами

Росфинмониторинг внес украинского олигарха Игоря Коломойского в список террористов и экстремистов, говорится на сайте ведомства.

Коломойскому отказали в изменении меры пресечени

На Украине Коломойского арестовали по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Олигарху дали возможность выйти под залог в размере $13,7 млн. В июне 2014 года Коломойский предлагал построить на границе с Россией двухметровую сетку с колючей проволокой.

Кроме олигарха, в реестр Росфинмониторинга попали экс-глава МВД Украины Арсен Аваков и бывший командир батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией, запрещен в РФ) Сергей Мельничук.

Ранее политолог Евгений Минченко объяснял Telegram-каналу «Радиоточке НСН», что Зеленский идет по пути бывших президентов и хочет избавиться от своего бывшего покровителя «с помощью американцев».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Маркив
ТЕГИ:Арсен АваковТеррористыИгорь Коломойский

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