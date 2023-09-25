Коломойскому отказали в изменении меры пресечени

Отмечается, что суд отказал как в изменении меры пресечения, так и в удовлетворении ходатайства о взятии бизнесмена на поруки.

«Апелляционные жалобы защиты оставить без удовлетворения... Содержание под стражей до 31 октября оставить без изменений», - говорится в решении суда.

Ранее украинские СМИ заявили, что Игорь Коломойский проходит по делу о мошенничестве как гражданин Израиля, лишённый гражданства Украины, сообщает RT.

