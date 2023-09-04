Классическая зачистка: Почему Зеленский решил избавиться от Коломойского

В минувшую субботу суд арестовал украинского олигарха Игоря Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллиона гривен (более 1,3 миллиарда рублей). Представители олигарха заявили, что Коломойский отказался выплачивать залог, и намерен подать апелляцию на решение суда. Ранее бизнесмену предъявили обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

«Зеленский идет по пути очень многих украинских президентов, которые приходили к власти как представители коалиции элитных групп, а потом пытались выйти из-под контроля. Так было с Кучмой, так было с Ющенко, Януковичем и Порошенко. Сначала есть коалиция, в которой кандидат или технический персонаж, или один из крупных олигархов, далее он пытается стать главным олигархом страны. Но для этого надо «зачистить» тех, кто помог тебе прийти к власти. Вот, собственно то, что сейчас Зеленский делает с Коломойским. Не было Коломойского - не было бы никакой политической карьеры Зеленского. Он избавляется от бывшего покровителя при полной поддержке американцев», - сказал Минченко.

Его главной ошибкой, считает эксперт, стало решение финансировать добровольческие батальоны на заре украинского кризиса.

«У американцев есть к нему вопросы, поэтому я не исключаю, что в какой-то момент его передадут. Отобрать деньги, я думаю, будет сложно, потому что Игорь Владимирович «собаку съел» на том, как прятать активы. В целом, я не вижу радужных перспектив для Коломойского, и я думаю, он уже тысячу раз пожалел, что в 2014 году, когда ситуация была на грани, он спас украинскую государственность, профинансировав добровольческие батальоны», - резюмировал политолог.

Игорь Коломойский проходит по уголовному делу как гражданин Израиля, в его материалах олигарх фигурирует как лишенный гражданства Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

