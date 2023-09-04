Классическая зачистка: Почему Зеленский решил избавиться от Коломойского
Нынешний украинский лидер идет по пути прежних президентов страны, рассказал НСН политолог Евгений Минченко.
Президент Украины Владимир Зеленский идет по протоптанной прежними лидерами страны дороге, когда те, получив власть, избавлялись от своих покровителей. Таким мнением в эфире НСН поделился президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко.
В минувшую субботу суд арестовал украинского олигарха Игоря Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллиона гривен (более 1,3 миллиарда рублей). Представители олигарха заявили, что Коломойский отказался выплачивать залог, и намерен подать апелляцию на решение суда. Ранее бизнесмену предъявили обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
«Зеленский идет по пути очень многих украинских президентов, которые приходили к власти как представители коалиции элитных групп, а потом пытались выйти из-под контроля. Так было с Кучмой, так было с Ющенко, Януковичем и Порошенко. Сначала есть коалиция, в которой кандидат или технический персонаж, или один из крупных олигархов, далее он пытается стать главным олигархом страны. Но для этого надо «зачистить» тех, кто помог тебе прийти к власти. Вот, собственно то, что сейчас Зеленский делает с Коломойским. Не было Коломойского - не было бы никакой политической карьеры Зеленского. Он избавляется от бывшего покровителя при полной поддержке американцев», - сказал Минченко.
Его главной ошибкой, считает эксперт, стало решение финансировать добровольческие батальоны на заре украинского кризиса.
«У американцев есть к нему вопросы, поэтому я не исключаю, что в какой-то момент его передадут. Отобрать деньги, я думаю, будет сложно, потому что Игорь Владимирович «собаку съел» на том, как прятать активы. В целом, я не вижу радужных перспектив для Коломойского, и я думаю, он уже тысячу раз пожалел, что в 2014 году, когда ситуация была на грани, он спас украинскую государственность, профинансировав добровольческие батальоны», - резюмировал политолог.
Игорь Коломойский проходит по уголовному делу как гражданин Израиля, в его материалах олигарх фигурирует как лишенный гражданства Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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