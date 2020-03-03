Ольга Бузова станет ведущей премии «МУЗ-ТВ»

В состав ведущих помимо Бузовой также вошли Ксения Собчак, Максим Галкин и Александр Ревва.

Издание отмечает, что Кудрявцева не была заранее предупреждена об изменениях в составе ведущих и назвала произошедшее «подлостью».

Накануне стало известно, что в 2020 году на музыкальном международном конкурсе Евровидение Россию представит группа Little Big.

