Ольга Бузова станет ведущей премии «МУЗ-ТВ»

Музыкальную премию «МУЗ-ТВ» в этом году проведет Ольга Бузова. Как сообщает «Утро.ру», Бузовой заменили телеведущую Леру Кудрявцеву, которая вела мероприятие с 2003 года.

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В состав ведущих помимо Бузовой также вошли Ксения Собчак, Максим Галкин и Александр Ревва.

Издание отмечает, что Кудрявцева не была заранее предупреждена об изменениях в составе ведущих и назвала произошедшее «подлостью».

Накануне стало известно, что в 2020 году на музыкальном международном конкурсе Евровидение Россию представит группа Little Big.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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