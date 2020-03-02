Группа Little Big представит Россию на Евровидении

В 2020 году на музыкальном международном конкурсе Евровидение Россию представит группа Little Big. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как пишет издание, фронтмэн группы Илья Прусикин заявил, что чувствует большую ответственность и намерен сделать все возможное.

По информации РИА Новости, премьера сингла, с которой Little Big выступит на Евровидении, состоится в ближайшем времени.

Конкурс пройдет 12-16 мая в нидерландском Роттердаме.







