Группа Little Big представит Россию на Евровидении
2 марта 202021:49
В 2020 году на музыкальном международном конкурсе Евровидение Россию представит группа Little Big. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Как пишет издание, фронтмэн группы Илья Прусикин заявил, что чувствует большую ответственность и намерен сделать все возможное.
По информации РИА Новости, премьера сингла, с которой Little Big выступит на Евровидении, состоится в ближайшем времени.
Конкурс пройдет 12-16 мая в нидерландском Роттердаме.
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