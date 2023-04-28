Олеся Железняк выразила слова благодарности пришедшим на пункт отбора на контрактную службу
Заслуженная артистка РФ Олеся Железняк посетила московский пункт отбора на военную службу по контракту. По её словам она хочет поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач.
Она особенно отметила прекрасную организацию работы центра, а также удобство и комфорт, как для сотрудников, так и для граждан.
«Все предусмотрено, чтобы было удобно, комфортно, все очень продумано: есть где переждать, вкусная столовая. Сказали, что кормят, как моих детей в школе», — сказала артистка.
Актриса театра и кино также добавила, что «будет молиться за наших воинов».
Ранее столичный пункт отбора на военную службу по контракту посетила заслуженная артистка России Ирина Апексимова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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