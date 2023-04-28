Олеся Железняк выразила слова благодарности пришедшим на пункт отбора на контрактную службу

Она особенно отметила прекрасную организацию работы центра, а также удобство и комфорт, как для сотрудников, так и для граждан.

«Все предусмотрено, чтобы было удобно, комфортно, все очень продумано: есть где переждать, вкусная столовая. Сказали, что кормят, как моих детей в школе», — сказала артистка.

Актриса театра и кино также добавила, что «будет молиться за наших воинов».

Ранее столичный пункт отбора на военную службу по контракту посетила заслуженная артистка России Ирина Апексимова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

