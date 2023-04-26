Солист «Uma2rmaH» посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Лидер группы «Uma2rmaH» Владимир Кристовский заявил, что посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту с целью поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач, сообщает пресс-служба столичного правительства.
Музыкант высоко оценил работу центра, отметив наличие большого числа специалистов, обслуживающих и контролирующих работу.
По его словам, работа пункта организована отлично и московский опыт следует «перенимать другим городам и делать такие центры».
«У нас много людей с хорошей военной подготовкой, которые хотят работать военными, и им просто нужно дать такую возможность», – отметил Кристовский.
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