Солист «Uma2rmaH» посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Лидер группы «Uma2rmaH» Владимир Кристовский заявил, что посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту с целью поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Музыкант высоко оценил работу центра, отметив наличие большого числа специалистов, обслуживающих и контролирующих работу.

По его словам, работа пункта организована отлично и московский опыт следует «перенимать другим городам и делать такие центры».

«У нас много людей с хорошей военной подготовкой, которые хотят работать военными, и им просто нужно дать такую возможность», – отметил Кристовский.

