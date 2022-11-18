Олеся Носова станет гендиректором и главредом «Комсомольской правды»

Олеся Носова с 22 ноября станет гендиректором и главредом «Комсомольской правды». Сейчас она находится в должности исполняющего обязанности.

По решению совета директоров она становится генеральным директором и главным редактором на постоянной основе, говорится в Telegram-канале издания.

Путин назвал смерть Сунгоркина потерей для отечественной журналистики

Владимир Сунгоркин, возглавлявший издание больше 20 лет, скончался от инсульта 14 сентября в возрасте 68 лет. Это произошло в экспедиции в Приморье, где Сунгоркин собирал материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

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Фото: kp.ru/Михаил ФРОЛОВ
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