Олеся Носова станет гендиректором и главредом «Комсомольской правды»
Олеся Носова с 22 ноября станет гендиректором и главредом «Комсомольской правды». Сейчас она находится в должности исполняющего обязанности.
По решению совета директоров она становится генеральным директором и главным редактором на постоянной основе, говорится в Telegram-канале издания.
Владимир Сунгоркин, возглавлявший издание больше 20 лет, скончался от инсульта 14 сентября в возрасте 68 лет. Это произошло в экспедиции в Приморье, где Сунгоркин собирал материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 680 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 735 / сут.
- В Турции заявили, что указание о теракте в Стамбуле было получено из Сирии
- Рябков назвал невозможным диалог с США об Украине
- СМИ: В Москве нашли убитой жаловавшуюся на преследование девушку
- Олеся Носова станет гендиректором и главредом «Комсомольской правды»
- Евросоюз заморозил российские активы на 68 млрд евро
- Собянин: На набережной Яузы появится Туполевский сквер
- ФОМ: Путину доверяют 76 процентов россиян
- Собянин: Завод «Москвич» начнет сборку автомобилей на следующей неделе
- Глава Минфина Украины оценил ущерб инфраструктуре страны в $100 млрд
- «Хромает с августа»: СМИ «положили» Валуева в больницу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru