Путин назвал смерть Сунгоркина потерей для отечественной журналистики
Президент Владимир Путин направил семье главного редактора медиахолдинга «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина соболезнования в связи с кончиной журналиста.
«Это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком. Прошел путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ – легендарной «Комсомолки»», - говорится в телеграмме Путина.
Президент отметил, что Сунгоркин являлся примером верности профессии, умел сплотить коллектив в команду единомышленников.
Владимир Сунгоркин родился в 1954 году в Хабаровске. Будущий главный редактор профессионально занимался журналистикой с 1976 года: Сунгоркин начинал карьеру как собственный корреспондент «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. С 1985 года журналист поэтапно занимал в газете должности от заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главреда.
Сунгоркин — обладатель Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Премии ФСБ России, звания Заслуженного журналиста РФ.
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