Политолог Матвейчев обвинил противников поправок к Конституции во лжи

Профессор ВШЭ Олег Матвейчев обвинил противников поправок к Конституции во лжи. Как пишет KP.Ru, поводом для этого послужили заявления о том, что Венецианская комиссия признала поправки к российской Конституции не соответствующими закону права.

По словам Матвейчева, ничего подобного не происходило и не происходит.

«Главная ложь всех либералов и оппозиционеров заключается в том, что далеко не все поправки, как и сама процедура поправок, вызвали неудовольствие членов Венецианской комиссии. Более того, Венецианская комиссия ко всем поправкам вообще никаких претензий не имеет. Еще бы она их имела, если поправки полностью соответствуют прежним решениям Венецианской комиссии», — подчеркнул политолог.

Кроме того, как отметил Матвейчев, процедура голосования по поправкам в Конституцию тоже полностью соответствует духу правовых решений Венецианской комиссии.

«Ранее она неоднократно заявляла, что участие народа путем всенародных голосований по важнейшим конституционным или законным актам усиливает легитимность этих актов, что, собственно, у нас и сделано. Соблюдена процедура, которая есть в Конституции, то есть голосование палат парламента; помимо этого, добавлено участие народа и в обсуждении этих поправок, и в голосовании, что абсолютно точно в духе Венецианской комиссии», — заявил профессор ВШЭ.