В Совфеде отказались менять поправки в Конституцию из-за Венецианской комиссии

Венецианская комиссия ранее выступила против поправки в статью 79. Россия намерена наделить Конституционный суд правом признавать не подлежащими исполнению решения межгосударственных органов, принятые на основании международных договоров. В комиссии заявили, что РФ вступила в Совет Европы, ратифицировала Конвенцию о правах человека, а значит, не может не исполнять решения Европейского суда по правам человека.

Общероссийское голосования по поправкам в Конституцию пройдёт с 25 июня по 1 июля. Среди предложенных изменений есть пункт о приоритете Конституции перед актами международного права.

