В Совфеде отказались менять поправки в Конституцию из-за Венецианской комиссии

Россия не станет корректировать поправки в Конституцию, несмотря на позицию Венецианской комиссии по этому вопросу. Об этом РИА Новости сообщил сенатор, сопредседатель рабочей группы по изменению Основного закона Андрей Клишас.

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Венецианская комиссия ранее выступила против поправки в статью 79. Россия намерена наделить Конституционный суд правом признавать не подлежащими исполнению решения межгосударственных органов, принятые на основании международных договоров. В комиссии заявили, что РФ вступила в Совет Европы, ратифицировала Конвенцию о правах человека, а значит, не может не исполнять решения Европейского суда по правам человека.

Общероссийское голосования по поправкам в Конституцию пройдёт с 25 июня по 1 июля. Среди предложенных изменений есть пункт о приоритете Конституции перед актами международного права.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Совет ЕвропыЕСПЧКонституция РФ
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