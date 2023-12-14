Орбан встретился с Макроном, Шольцем, Мишелем и фон дер Ляйен
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, а также с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь венгерского политика Берталан Хаваши уточнил, что встреча прошла перед началом двухдневного саммита Евросоюза.
Он не стал уточнять темы, которые обсуждались на переговорах, однако в последние недели Орбан уже встречался с европейскими лидерами по вопросам вступлении Украины в ЕС, а также выделения ей денег из европейского бюджета.
Ранее Орбан заявил, что не позволит Евросоюзу начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в сообщество, даже если против переговорного процесса выступит только венгерская сторона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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