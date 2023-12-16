Шольц приехал на спектакль Серебренникова в Гамбург

Серебренников написал, что Шольц сначала выпил немного вина в курилке театра, а по окончании спектакля канцлер пришел за кулисы и выразил артистам свой восторг от представления.

Режиссер отметил, что в одной песне спектакля присутствовала шутка про «отношения» Шольца и премьера Венгрии Виктора Орбана. По словам Серебренникова, все в зале посмеялись, а Шольц вроде не обиделся.

Ранее стало известно, что Серебренников снимет свой первым зарубежный сериал по мотивам готического романа Гастона Леру «Призрак оперы», напоминает «Радиоточка НСН».

