Шольц приехал на спектакль Серебренникова в Гамбург

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл на спектакль режиссера Кирилла Серебренникова BAROCCO, который идет в Гамбурге.

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Серебренников написал, что Шольц сначала выпил немного вина в курилке театра, а по окончании спектакля канцлер пришел за кулисы и выразил артистам свой восторг от представления.

Режиссер отметил, что в одной песне спектакля присутствовала шутка про «отношения» Шольца и премьера Венгрии Виктора Орбана. По словам Серебренникова, все в зале посмеялись, а Шольц вроде не обиделся.

Ранее стало известно, что Серебренников снимет свой первым зарубежный сериал по мотивам готического романа Гастона Леру «Призрак оперы», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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