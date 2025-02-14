«А с кем поговорить?»: Торговля не спешит отказываться от кассиров
Наталья Голованова заявила НСН, что торговые сети не спешат отказываться от кассиров в пользу автоматических систем.
Спрос на работников в сфере торговли пока растет, так как население не привыкло к автоматическим кассам, но через пять лет рынок изменится на фоне быстрого перехода в онлайн, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Наибольшее снижение спроса на специалистов на российском рынке труда в ближайшие пять лет ожидается в сферах госуправления и торговли. Такие выводы содержатся в прогнозе кадровой потребности на 2024–2029 годы, разработанном Минтрудом, пишет РБК. В разрезе отдельных специальностей сокращение востребованности заметят финансовые специалисты, пиарщики и маркетологи, а также рабочие пищевой промышленности. Среди причин называется автоматизация. К 2029 году число рабочих мест в торговле снизится на 233 тысячи до 13,03 млн. Голованова рассказала, какие тенденции на рынке фиксируются уже сегодня.
«Пока автоматизация в торговле никак не повлияла на спрос на работников. За январь мы наоборот зафиксировали повышение спроса, что не так характерно для января. Люди пока предпочитают живое общение с кассиром, не все торговые сети готовы терять клиентов. В сфере торговли всегда были нужны сотрудники, отрасль знает, что поиски долгие и непростые, поэтому не торопится отказываться от людей. Автоматические кассы появляются, но не думаю, что даже в будущем магазины полностью откажутся, например, от пиарщиков и маркетологов. Сейчас спрос есть практически на всех специалистов, если речь идет о профессионалах. Начинающим специалистам в маркетинге и пиаре сейчас труднее устроиться», - объяснила она.
По ее словам, на торговлю автоматизация оказывает не такое влияние, как быстрый переход в онлайн.
«В торговле рабочих мест будет меньше не только из-за автоматизации. Речь идет о дальнейшем переходе в e-commerce. Можно предположить, что торговля будет идти в сторону онлайна быстрее, чем даже сейчас. Хотя нас уже плотно окружают пункты доставки, вокруг каждого дома уже больше пунктов доставок, чем магазинов. Надо понимать, что пандемия коронавируса дала толчок такому быстрому распространению, сложно предсказать, как будет развиваться ситуация с автоматизацией», - заключила собеседница НСН.
По итогам 2024 года в России рекордно выросли зарплаты работников торговой сферы, свидетельствуют данные сервиса «Зарплата.ру». Так, медианная зарплата продавца-консультанта, которую готовы предложить работодатели, выросла на 40% и достигла 59,5 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».
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