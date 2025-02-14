«А с кем поговорить?»: Торговля не спешит отказываться от кассиров

«Пока автоматизация в торговле никак не повлияла на спрос на работников. За январь мы наоборот зафиксировали повышение спроса, что не так характерно для января. Люди пока предпочитают живое общение с кассиром, не все торговые сети готовы терять клиентов. В сфере торговли всегда были нужны сотрудники, отрасль знает, что поиски долгие и непростые, поэтому не торопится отказываться от людей. Автоматические кассы появляются, но не думаю, что даже в будущем магазины полностью откажутся, например, от пиарщиков и маркетологов. Сейчас спрос есть практически на всех специалистов, если речь идет о профессионалах. Начинающим специалистам в маркетинге и пиаре сейчас труднее устроиться», - объяснила она.

По ее словам, на торговлю автоматизация оказывает не такое влияние, как быстрый переход в онлайн.

«В торговле рабочих мест будет меньше не только из-за автоматизации. Речь идет о дальнейшем переходе в e-commerce. Можно предположить, что торговля будет идти в сторону онлайна быстрее, чем даже сейчас. Хотя нас уже плотно окружают пункты доставки, вокруг каждого дома уже больше пунктов доставок, чем магазинов. Надо понимать, что пандемия коронавируса дала толчок такому быстрому распространению, сложно предсказать, как будет развиваться ситуация с автоматизацией», - заключила собеседница НСН.

По итогам 2024 года в России рекордно выросли зарплаты работников торговой сферы, свидетельствуют данные сервиса «Зарплата.ру». Так, медианная зарплата продавца-консультанта, которую готовы предложить работодатели, выросла на 40% и достигла 59,5 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».

