«Большой голод»: Дефицит кадров не сократил зарплатное отставание женщин в 22%

Гарри Мурадян заявил НСН, что в регионах женщины отказываются от ряда позиций, что становится проблемой для большинства компаний.

Разрыв между мужчинами и женщинами в зарплате достигает 22%, несмотря на дефицит кадров на рынке и тот факт, что женщины заняли лидирующие позиции в бухгалтерии, HR и маркетинге, заявил НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.

Женщины могут стать «новым золотом» для преодоления кадрового кризиса в производственных отраслях. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании «Экопси Консалтинг». Они назвали два условия для этого: отказ от гендерных стереотипов при найме и создание «более дружественных» условий для матерей, студенток и работающих пенсионерок в виде гибкого графика и сокращенных смен, пишет РБК. Мурадян отметил, что изменения на рынке труда происходят не так быстро.

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«Разрыв между мужчинами и женщинами в зарплате достигает 22%. Разрыв в зарплате касается больше офисных позиций, когда речь идет об отделе продаж, бухгалтерах, маркетологах, юристах, экономистах и так далее. Но из-за кадрового голода женщины начинают повышать ценник. Женщин чаще приглашают на топовые позиции, но здесь все зависит от сферы. В руководителях высшего звена, которые отвечают за финансы и бухгалтерию, в основном женщины. Если посмотреть на HR-директоров, директоров по маркетингу, это в основном женщины. В юриспруденции больше мужчин, операционные директора тоже чаще мужчины. Женщинам сегодня удается начать выравнивать ситуацию на рынке труда», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что в регионах женщины отказываются от ряда позиций, что становится проблемой для большинства компаний.

﻿«С другой стороны, на уровне регионов женщина сегодня чаще сидит дома, многие получают отчисления за участие мужей в СВО. Поэтому у женщин просто нет мотивации выходить на работу, где предлагают не такие уж большие деньги. Не хватает кассиров, например, не хотят идти работать... В регионах кассир получает в среднем 35 тысяч рублей, это касается и мужчин, и женщин. Не хватает младшего медицинского персонала, операторов колл-центров, менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами. Нехватка исчисляется десятками тысяч только для одной компании. Практически все это про женщин. Голод большой», - отметил Мурадян.

Также он назвал главные мотивирующие факторы для привлечения женщин в компании.

«Для женщин важна возможность при необходимости работать из дома, это связано с детьми в первую очередь. Есть в России несколько офисов, в которых детский сад находится прям на первом этаже офисного здания. Если ребенок заболел, заплакал, родитель может прийти всегда. Это просто магнит для соискателей-женщин, они с огромным желанием выходят на такую работу. Но это пока редкость, конечно. Самый простой путь – удаленка и гибкий график», - добавил собеседник НСН.

Гендерного равенства удалось достичь лишь в государственных и муниципальных секторах, в реальном секторе о равенстве зарплат говорить не приходится, заявила ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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