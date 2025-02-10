«Большой голод»: Дефицит кадров не сократил зарплатное отставание женщин в 22%

Разрыв между мужчинами и женщинами в зарплате достигает 22%, несмотря на дефицит кадров на рынке и тот факт, что женщины заняли лидирующие позиции в бухгалтерии, HR и маркетинге, заявил НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.

Женщины могут стать «новым золотом» для преодоления кадрового кризиса в производственных отраслях. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании «Экопси Консалтинг». Они назвали два условия для этого: отказ от гендерных стереотипов при найме и создание «более дружественных» условий для матерей, студенток и работающих пенсионерок в виде гибкого графика и сокращенных смен, пишет РБК. Мурадян отметил, что изменения на рынке труда происходят не так быстро.