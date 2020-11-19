«Окружение Путина невменяемо». Дугин высказал свои претензии к власти

Дугин подчеркнул, что каждый человек формирует претензии к власти исходя из сферы своей деятельности. У него, как у философа, есть претензии к уровню культурного развития чиновников.



«Моя претензия к власти в том, что она чрезвычайно глупа за редким исключением и совершенно не уделяет внимание сфере ума, философии, науки. Что она низка, неразвита, умственно неполноценна, груба, невежественна. Представители правящих кругов имеют некоторую обязанность перед массами быть более воспитанными, компетентными и знающими», - заявил философ.



Собеседник НСН подчеркнул, что чиновники проявляют себя крепкими хозяйственниками и менеджерами, но «с точки зрения культуры, они представляют собой отбросы, а не власть».



«На мой взгляд, власть чрезмерно груба и невежественна, потому она жестока, коррумпирована, поверхностна, жадна, эгоистична и антинародна. И вот в этом я вижу корень — а не в том, что она берет слишком много налогов или не обращает внимания на просьбы граждан. Все бытовые реакции власти, которые раздражают наш народ, связаны с ее низким культурным цензом», — считает Дугин.



Личных претензий к Путину у философа также немало, но положительные стороны президента, по его словам, покрывают негатив.



«Основная претензия в том, что он не доводит до конца те великолепные начинания, которые сам и провозглашает. Он делает очень много, все практически правильно, но только не до конца. Это не претензия, это глубокая боль за то, что он начал великие реформы, но практически ничего не сделал необратимым. Может быть, народец вокруг него совсем не тот подобрался, но я вижу его одиночество и вижу, что оно может стать фатальным для России. Окружение Владимира Владимировича просто невменяемо», — заключил философ.



Ранее депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в эфире НСН согласился с Путиным по поводу справедливости народных претензий.

