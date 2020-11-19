Путин назвал «обоснованными» претензии граждан к власти

Президент России Владимир Путин заявил, что у граждан всегда много претензий к властям, сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым глава государства отметил, что претензии россиян к государству, «как правило, обоснованные».

«Если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития - в данном случае, в этом секторе экономики», - подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует новое обращение к нации на фоне пандемии, так как в настоящее время в нём «нет необходимости».