Путин назвал «обоснованными» претензии граждан к власти
Президент России Владимир Путин заявил, что у граждан всегда много претензий к властям, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым глава государства отметил, что претензии россиян к государству, «как правило, обоснованные».
«Если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития - в данном случае, в этом секторе экономики», - подчеркнул Путин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует новое обращение к нации на фоне пандемии, так как в настоящее время в нём «нет необходимости».
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