Около тысячи человек получили разрешение на въезд в РФ из Афганистана

Около тысячи человек получили разрешение от посольства России в Афганистане на выезд из страны. Об этом «Интерфаксу» сообщил президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.

По его словам, речь идет о гражданах России афганского происхождения, а также о студентах вузов РФ и обладателях вида на жительство и разрешения на работу.

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Он отметил, что после технического открытия аэропорта эти категории смогут вернуться в Россию, это порядка тысячи человек.

В диаспоре выразили надежду на выдачу разрешения гражданам, которые ранее учились и проживали в России.

На сегодняшний день, главная угроза, которая исходит от Афганистана – это превращение страны в террористический анклав. Об этом ранее заявил глава турецкой Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:Афганистан
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