Около тысячи человек получили разрешение на въезд в РФ из Афганистана

Около тысячи человек получили разрешение от посольства России в Афганистане на выезд из страны. Об этом «Интерфаксу» сообщил президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.

По его словам, речь идет о гражданах России афганского происхождения, а также о студентах вузов РФ и обладателях вида на жительство и разрешения на работу.