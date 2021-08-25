В Турции назвали главную угрозу от Афганистана

На сегодняшний день, главная угроза, которая исходит от Афганистана – это превращение страны в террористический анклав. Об этом заявил глава турецкой Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз порталу «ПолитЭксперт».

По его словам, страны не должны проводить политику изоляции в отношении Афганистана, иначе страна станет очагом терроризма.

Политик уверен, что многие террористические организации выберут Афганистан в качестве своей базы.

Дженгиз подчеркнул, что падение правительства Кабула не стало для него неожиданностью из-за правительству в стране не доверяли.

Радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) имеет хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом ранее заявил представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Наим, передает RT.

