В Турции назвали главную угрозу от Афганистана
На сегодняшний день, главная угроза, которая исходит от Афганистана – это превращение страны в террористический анклав. Об этом заявил глава турецкой Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз порталу «ПолитЭксперт».
По его словам, страны не должны проводить политику изоляции в отношении Афганистана, иначе страна станет очагом терроризма.
Политик уверен, что многие террористические организации выберут Афганистан в качестве своей базы.
Дженгиз подчеркнул, что падение правительства Кабула не стало для него неожиданностью из-за правительству в стране не доверяли.
Радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) имеет хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом ранее заявил представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Наим, передает RT.
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