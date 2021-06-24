Около половины застрявших на Чукотке белух освободились

Это произошло после таяния льда. Речь идет об освобождении как минимум 20 животных. Как предполагается, они освобождаются группами.

Пролив Сенявина еще забит льдом. По образовавшимся у берега полыньям и проталинам белухи нашли выход к лагуне.

Около 50 животных застряли во льдах в бухте Пенкегней в январе текущего года.

В России могут запретить вылов дельфинов, косаток и тюленей для океанариумов и дельфинариев.

В настоящее время шоу с дельфинами и передвижные «морские цирки» вне закона во многих странах.

