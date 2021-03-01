Ежегодно около ста российских дельфинов, косаток и тюленей попадают в китайские океанариумы
В России могут запретить вылов дельфинов, косаток и тюленей для океанариумов и дельфинариев.
Проект закона об этом готовится к первому чтению в Госдуме. Документ уже поддержали члены профильного комитета. В настоящее время шоу с дельфинами и передвижные «морские цирки» вне закона во многих странах. Однако в курортных российских городах этот бизнес процветает, а животные, как правило, живут в совершенно неподходящих для них условиях — маленьких бассейнах, либо в цистернах.
Кроме того, российские дельфины, косатки и тюлени пополняют китайские океанариумы, куда ежегодно, согласно данным Фонда защиты китов, продают около ста животных. За одну особь платят до $2 млн, поэтому этот нелегальный бизнес процветает.
Как сообщил член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин, если законопроект будет внесен, это пойдет на пользу природе и поможет наладить систему работы дельфинариев и центров изучения этих животных, пишут «Известия».
Напомним, в 2019 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали «китовой тюрьмой».
Как оказалось, животные выловлены с многочисленными нарушениями закона.
Последних животных выпустили на волю в конце 2019 года.
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