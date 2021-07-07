Около миллиона жителей Петербурга прошли вакцинацию от COVID-19

Отмечается, что из этого числа вакцинацию завершили 734 тысячи человек.

В городе открыты 145 пунктов вакцинации, также дополнительно работают выездные бригады.

Ранее сообщалось, что Минздрав Аргентины опубликовал данные по побочным эффектам от «Спутника V». Отмечалось, что побочные эффекты после применения российской вакцины «Спутник V» зарегистрированы в 0,55% случаев, ситуации с необходимостью госпитализации — в 0,002% случаев.









