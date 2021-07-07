Минздрав Аргентины опубликовал данные по побочным эффектам от «Спутника V»

Побочные эффекты после применения российской вакцины «Спутник V» зарегистрированы в 0,55% случаев, ситуации с необходимостью госпитализации — в 0,002% случаев. Об этом говорится в промежуточном отчете о ходе вакцинации в Аргентине, опубликованном Минздравом страны.

Российская вакцина является наиболее популярным из трех зарегистрированных в Аргентине препаратов от COVID-19. В стране применили уже 6,9 млн доз «Спутника V». На препарат приходится 40 445 случаев ESAVI (Events Supposedly Attributable to Vaccination or Immunization) — побочных эффектов после введения вакцины, однако они могут быть не связаны с действием препарата. Нежелательные эффекты от «Спутника V» в расчете количества случаев на 100 тысяч вакцинированных случаются чаще, чем от других препаратов: 548,73 случая, или примерно в 0,55%. Аналогичные показатели для вакцины AstraZeneca — 132,34, Sinopharm — 34,61.

Кроме того, наиболее тяжелые побочные эффекты, потребовавшие госпитализации пациента, после использования российской вакцины происходили только в 0,0027% случаев.

Чаще всего вакцинированные «Спутником V» жаловались на головную боль, небольшую лихорадку, общую слабость, болезненность в месте введения препарата. У 678 пациентов произошло расстройство желудочно-кишечного тракта, у девяти пациентов отмечалась аллергическая реакция, еще девять вакцинированных сообщали о металлическом вкусе во рту.

Кроме того, на все случаи использования «Спутника V» пришлось пять побочных эффектов неизвестного происхождения, в том числе два случая возникновения синдрома Гийена-Барре, два — снижения уровня тромбоцитов в крови, один — перикардита.

