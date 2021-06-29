Губернатор Санкт-Петербурга повторно привился от коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов повторно вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что ранее губернатор сделал прививку весной, повторное вакцинирование связано с распространением нового штамма.

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В пресс-службе отметили также, что в исполнительных органах государственной власти поставлена задача привить не менее 65% сотрудников до середины августа.

Ранее Федеральные власти упростили задачу по вакцинации, по меньшей мере, для нескольких регионов, сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники. Если верить этой информации, теперь к 1 сентября от COVID-19 требуется привить не 60% населения, а хотя бы 30-35%. Ранее сообщалось, что для достижения коллективного иммунитета достаточно, чтобы у более половины населения было достаточное количество антител для противодействия коронавирусу.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВакцинаКоронавирус
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