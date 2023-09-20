Названо число «нелегалов», которых может выдворить Госдума

Если закон об обязательном выдворении мигрантов из РФ при нарушении ряда статей КоАП примут, то из страны могут выдворить около миллиона «нелегалов», заявил эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в интервью НСН.

Накануне в Госдуму внесли законопроект, который обязывает выдворять мигрантов из России со штрафом в 10-15 тысяч рублей за нарушение ряда статей Кодекса РФ об административных правонарушениях. Выдворять мигрантов предлагается, в частности, за нарушение режима госграницы, за работу в РФ на незаконных основаниях, за нарушение иммиграционных правил и нарушение срока обращения за выдачей патента. Коженов отметил, что в РФ находится немало «нелегалов».