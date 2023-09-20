Названо число «нелегалов», которых может выдворить Госдума
Мигранты до сих пор вынуждены вставать на учет в РФ за счет принимающей стороны, что является крайне сложной процедурой, отметил в эфире НСН Вадим Коженов.
Если закон об обязательном выдворении мигрантов из РФ при нарушении ряда статей КоАП примут, то из страны могут выдворить около миллиона «нелегалов», заявил эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в интервью НСН.
Накануне в Госдуму внесли законопроект, который обязывает выдворять мигрантов из России со штрафом в 10-15 тысяч рублей за нарушение ряда статей Кодекса РФ об административных правонарушениях. Выдворять мигрантов предлагается, в частности, за нарушение режима госграницы, за работу в РФ на незаконных основаниях, за нарушение иммиграционных правил и нарушение срока обращения за выдачей патента. Коженов отметил, что в РФ находится немало «нелегалов».
«Нужно поменять несколько норм и у нас количество новых нелегалов перестанет прибывать так, как это происходит сейчас. По нашей оценке, в нелегальном положении находится в районе миллиона человек. Опять же, как мерить… Если человеку вынесли запрет на въезд, на руки выдали документ, что в течение 10 дней он обязан покинуть страну, он ее покинул... С одной стороны, в базах нарушителей у него идет срок, после которого он сможет въехать. С другой стороны, его здесь уже нет. Считать его в ту группу нелегалов или нет, вопрос», - сказал Коженов.
При этом, по его мнению, мигранты не всегда виноваты в том, что работают в стране на незаконных основаниях. По словам Коженова, они до сих пор вынуждены вставать на учет за счет принимающей стороны, что является крайне сложной процедурой.
«У нас абсолютно нечеловеческая логика миграционного учета, когда человек сам себя не может зарегистрировать. Огромное количество людей говорят, что готовы идти, стоять в очереди, чтобы самих себя поставить на учет. Но такой возможности нет, на учет они встают за счет принимающей стороны. Поэтому так развит рынок посредников, которые на этом все очень хорошо зарабатывают», - резюмировал собеседник НСН.
Так, на сегодняшний день за совершение правонарушения мигрантам грозит выдворение и штраф. Но часто дело ограничивается только взысканием штрафа, а мигрантам разрешают остаться и продолжить работу в России. Депутаты предлагают сделать выдворение обязательной мерой, передает «Радиоточка НСН».
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