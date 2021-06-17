Около 900 человек эвакуировали из-за затопления на востоке Крыма
Вызванное сильными ливнями затопление на востоке Крыма привело к эвакуации из региона около 900 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по республике.
Отмечается, что подтопленными оказались около 300 домов. В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий непогоды. Кроме того, эвакуация жителей Керчи продолжается.
Для эвакуированных людей организованы пункты временного размещения.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что мощные ливни, которые привели к подтоплениям на юге страны, прекратятся в субботу, 19 июня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+14 057 / сут.
Умерли
128 тыс.+416 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+11 205 / сут.
- Собянин заявил о возможном ужесточении COVID-ограничений
- Лиссабон закроют на выходные на карантин из-за COVID-19
- В Минздраве назвали сроки поступления вакцины «Спутник Лайт» в оборот
- Чат-бот в Telegram поможет информационно подтопленным жителям Крыма
- Сборная Бельгии обыграла датчан со счетом 2:1 на Евро-2020
- Собянин предупредил об увеличении числа COVID-больных в Москве
- Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании
- Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020
- Собянин: Москва сталкивается с новыми штаммами COVID-19
- «Неправильно поняли»: ресторанный омбудсмен Москвы опроверг лишение зарплат непривитых сотрудников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru