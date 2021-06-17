Около 900 человек эвакуировали из-за затопления на востоке Крыма

Отмечается, что подтопленными оказались около 300 домов. В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий непогоды. Кроме того, эвакуация жителей Керчи продолжается.

Для эвакуированных людей организованы пункты временного размещения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что мощные ливни, которые привели к подтоплениям на юге страны, прекратятся в субботу, 19 июня.



