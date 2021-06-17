Вильфанд рассказал, когда в Крыму прекратятся ливни

Вместе с тем, очень глубокий циклон не связан с изменением климата. В прошлом году в южной части России наблюдалась засуха, теперь идут дожди. Вильфанд отметил, что в ближайшие десятилетия в Крыму будет еще более засушливо, однако это не исключает эпизодических интенсивных ливней.

Синоптик отметил, что дождь лил на востоке Крыма всю ночь на четверг. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается. Подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы города залиты водой из-за сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме. Часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, затопления энергообъектов.

Глава Крыма Сергей Аксенов посетил затопленную Керчь, на лодке ознакомившись с масштабами бедствия, передает Ura.ru.

Тропические ливни и подтопления в ряде южных регионов России вписываются в общую тенденцию, наблюдающуюся по стране в последние годы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

