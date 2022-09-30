В парке «Кусково» появились «сказочные» и «лесные» детские площадки
В парке «Кусково» завершили устройство детских площадок, стилизованных под сказочные явления и лесные объекты. Их вписали среди деревьев, которые сохранили и сделали частью игрового пространства. Мероприятия провели в рамках работ по реабилитации лесопарка.
В парке создали площадки «Белкин двор», «Сад Жар-птицы», «Болото Водяного», «Холм Лешего», «Медвежья берлога» и другие — всего их девять.
«Ребята здесь смогут представить себя в роли сказочного персонажа или лесного обитателя, а также по-новому открыть для себя лесопарк “Кусково”», — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.
Площадки рассчитаны на детей разных возрастов. В парке установили комплексы с башенками, закрытыми и открытыми горками, канатными лазательными сетками, тоннелями и другими полосами препятствий. Также смонтировали батуты, тарзанки, качели, карусели, качалки на пружинках, интерактивные развивающие и музыкальные панели.
«Важно и то, что все площадки расположены в лесопарковой территории, поэтому на них применено экологичное оборудование», — добавил Мельников.
В основном в игровых зонах использовали элементы из дерева или металла, так как они гармонично вписываются в окружающую среду. На всех площадках выделили зоны с мягкими и натуральными покрытиями из песка и мульчи. Для родителей предусмотрели лавочки и зоны отдыха с навесами, их устройство сейчас завершается.
Для ребят от 7 до 16 лет на стадионе «Фрезер» обустроят спортивно-игровую зону, где можно будет проходить полосы препятствий и развивать ловкость.
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