Около 60 рейсов задержаны в аэропортах Москвы
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменены и задержаны около 50 авиарейсов из-за непогоды, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на онлайн-табло «Яндекс.Расписание».
В Домодедово задержаны 30 рейсов, во Внуково 15 рейсов задержаны и два отменены, в Шереметьево задержаны пять вылетов и шесть отменены. При этом в Жуковском все полеты осуществляются согласно расписанию.
Ранее около 50 автомобилей попали в автоаварию на западе Москвы. По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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