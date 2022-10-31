Около 60 рейсов задержаны в аэропортах Москвы

В Домодедово задержаны 30 рейсов, во Внуково 15 рейсов задержаны и два отменены, в Шереметьево задержаны пять вылетов и шесть отменены. При этом в Жуковском все полеты осуществляются согласно расписанию.

Ранее около 50 автомобилей попали в автоаварию на западе Москвы. По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

