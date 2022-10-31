Десятки автомобилей столкнулись на западе Москвы

По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека. Происшествие случилось на Рябиновой улице. Одним из участников аварии является автобус. Движение по эстакаде перекрыто в сторону Мичуринского проспекта.

Не исключено, что причиной массовой автомобильной аварии стали погодные условия – 30 октября в Москве выпал снег.

Ранее семь человек стали жертвами ДТП в Белгородской области при столкновении пассажирского микроавтобуса и бензовоза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

