Десятки автомобилей столкнулись на западе Москвы

Около 50 автомобилей попали в автоаварию на западе Москвы, сообщает «РЕН ТВ».

Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Москве

По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека. Происшествие случилось на Рябиновой улице. Одним из участников аварии является автобус. Движение по эстакаде перекрыто в сторону Мичуринского проспекта.

Не исключено, что причиной массовой автомобильной аварии стали погодные условия – 30 октября в Москве выпал снег.

Ранее семь человек стали жертвами ДТП в Белгородской области при столкновении пассажирского микроавтобуса и бензовоза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДтп В Москве
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