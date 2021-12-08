Около 50 тысяч москвичей нарушили масочный режим в транспорте в ноябре
В ноябре около 50 тысяч москвичей нарушили масочный режим в столичном общественном транспорте. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова.
Он отметил, что поддержание безопасной среды в транспорте возможно только, если пассажиры продолжат пользоваться средствами индивидуальной защиты и при соблюдении социальной дистанции.
При этом Султанов подчеркнул, что шарф или платок не заменяют средства защиты. Поэтому, если пассажиры воспользуются этими предметами одежды или салфетками в качестве маски, контролеры будут вынуждены оштрафовать их.
В ведомстве подчеркнули, что проверки соблюдения профилактических мер в транспорте продолжаются.
Ранее стало известно, что с начала года более, чем у 17 тысяч пассажиров были зафиксированы повторные нарушения масочного режима в транспорте Москвы. Отмечалось, что некоторые граждане пренебрегали мерами безопасности до 13 раз.
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