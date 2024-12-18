Около 4 километров Черноморского побережья очистили от мазута
Спасатели совместно с волонтерами очистили от нефтепродуктов после разлива около 4 километров Черноморского побережья Краснодарского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.
Там уточнили, что МЧС и волонтеры собрали почти 67 тонн нефтепродуктов. Так, всего с начала работ собрано 80 тонн.
Ранее стало известно, что специалисты выявили мазут на участках Черноморского побережья протяженностью почти 40 километров.
Руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев в разговоре с НСН заявил, что пятна мазута, которые нашли на пляжах Анапы после крушения танкеров в Керченском проливе, могут помешать летнему купальному сезону.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru