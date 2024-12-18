Около 4 километров Черноморского побережья очистили от мазута

Спасатели совместно с волонтерами очистили от нефтепродуктов после разлива около 4 километров Черноморского побережья Краснодарского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Там уточнили, что МЧС и волонтеры собрали почти 67 тонн нефтепродуктов. Так, всего с начала работ собрано 80 тонн.

СМИ: В Керченском проливе из поврежденных танкеров вытекли 3700 тонн мазута

Ранее стало известно, что специалисты выявили мазут на участках Черноморского побережья протяженностью почти 40 километров.

Руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев в разговоре с НСН заявил, что пятна мазута, которые нашли на пляжах Анапы после крушения танкеров в Керченском проливе, могут помешать летнему купальному сезону.

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