Около 4 километров Черноморского побережья очистили от мазута

Спасатели совместно с волонтерами очистили от нефтепродуктов после разлива около 4 километров Черноморского побережья Краснодарского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Там уточнили, что МЧС и волонтеры собрали почти 67 тонн нефтепродуктов. Так, всего с начала работ собрано 80 тонн.