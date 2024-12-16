СМИ: В Керченском проливе из поврежденных танкеров вытекли 3700 тонн мазута

Из танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212», потерпевших крушение в Керченском проливе, в Чёрное море вытекло порядка 3700 тонн мазута. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

С танкера «Волгонефть 239» спасли всех членов экипажа

Собеседник агентства указал, что большая часть нефтепродуктов, которые перевозили танкеры, в воду не попала.

«Данные предварительные... Цифры будут уточняться, специалисты продолжают работу», - заключил источник.

Ранее по факту крушения двух танкеров в акватории Чёрного моря было возбуждено два уголовных дела. Одно из них позже переквалифицировали на более тяжёлый состав из-за гибели моряка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот с видео
ТЕГИ:НефтепродуктыЧерное МореКерченский Пролив

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