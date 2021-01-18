Около 34 тысяч сертификатов о вакцинации от COVID-19 выдали через «Госуслуги»
Россияне получили около 34 тысяч электронных сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 через сайт госуслуг. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Работа сервиса по оформлению сертификата о вакцинации от коронавируса на едином портале госуслуг стартовала 1 января. В личном кабинете привившегося пациента автоматически появляется информация о вакцинации, и гражданин может получить электронный прививочный сертификат.
Ранее Чернышенко сообщил, что в понедельник начнёт работать тестовый режим записи на вакцинацию от COVID-19 через «Госуслуги». Специализированная форма записи на сайте и в мобильном приложении появится 31 января.
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