Около 34 тысяч сертификатов о вакцинации от COVID-19 выдали через «Госуслуги»

Россияне получили около 34 тысяч электронных сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 через сайт госуслуг. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Работа сервиса по оформлению сертификата о вакцинации от коронавируса на едином портале госуслуг стартовала 1 января. В личном кабинете привившегося пациента автоматически появляется информация о вакцинации, и гражданин может получить электронный прививочный сертификат.

Ранее Чернышенко сообщил, что в понедельник начнёт работать тестовый режим записи на вакцинацию от COVID-19 через «Госуслуги». Специализированная форма записи на сайте и в мобильном приложении появится 31 января.

