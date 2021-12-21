Около 30 человек заразились штаммом «Омикрон» в России. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

В ведомстве подчеркнули, что тяжелых больных этим видом COVID-19 в нашей стране пока нет.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обвинил СМИ в раздувании паники вокруг «Омикрона».