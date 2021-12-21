Около 30 человек заразились штаммом «Омикрон» в России

Около 30 человек заразились штаммом «Омикрон» в России. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

В ведомстве подчеркнули, что тяжелых больных этим видом COVID-19 в нашей стране пока нет.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обвинил СМИ в раздувании паники вокруг «Омикрона».

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По данным сайта стопкоронавирус.рф, 20 декабря 2021 года в России было выявлено 27 тысяч 22 новых случая заражения COVID-19. Умерли 1 тысяча 19 человек. Выздоровели – 30 тысяч 59 граждан.

По состоянию на 17 декабря 2021 года, число граждан, вакцинировавшихся первым компонентом, составляет 76 миллионов 523 тысячи 86 человек. Количество людей, прошедших полную вакцинацию – 70 миллионов 831 тысяча 362.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МинздравРоссияВакцинацияКоронавирусОмикрон-штамм
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