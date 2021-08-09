Более 50 авиарейсов задержали в Сибири из-за густого тумана

Более полусотни рейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропортах Красноярска, Кемерова, Иркутска и Новосибирска из-за тумана, сообщает ТАСС.

Так, в Красноярске уже задержали 20 рейсов. Три самолета из Москвы, Симферополя и Санкт-Петербурга не могут приземлиться в Кемерово.

Ещё четыре рейса из Москвы и Симферополя, которые должны были прибыть в Иркутск, отправлены в Читу и Улан-Удэ, отмечает РЕН ТВ.

Кроме того, два рейса из Новосибирска и по меньшей мере четыре из Иркутска задержаны.

Видимость в Сибири ограничена из-за задымления от лесных пожаров в Якутии, бушующих с конца июня. По данным Авиалесоохраны, в регионе зафиксировано более 150 природных пожаров, отмечает телеканал «360».

