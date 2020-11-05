Около 30-40% тестов на COVID-19 дают ошибки
Около 30-40% тестов на COVID-19 дают ошибки, передает телеканал «360» мнение пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
Как поясняет РИА Новости, это вызвано не качеством тестов, а неправильно проведенным забором проб.
В России за минувшие сутки выявлены 19404 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписались из больницы 12238 человек, скончались 292 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус.
Накануне, 4 ноября, в России зафиксировали рекордный суточный прирост заражений COVID-19, заболело 19768 человек.
Всего в России по состоянию на 5 ноября зарегистрировано 1,71 миллиона случаев заболевания.
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