Около 30-40% тестов на COVID-19 дают ошибки, передает телеканал «360» мнение пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.

Как поясняет РИА Новости, это вызвано не качеством тестов, а неправильно проведенным забором проб.

В России за минувшие сутки выявлены 19404 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписались из больницы 12238 человек, скончались 292 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус.

Накануне, 4 ноября, в России зафиксировали рекордный суточный прирост заражений COVID-19, заболело 19768 человек.

Всего в России по состоянию на 5 ноября зарегистрировано 1,71 миллиона случаев заболевания.

