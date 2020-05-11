Около 19 тыс. россиян приняли участие в онлайн-программах «Технограда»
Участие в бесплатных вебинарах, мастер-классах и тренингах на сайте инновационно-образовательного комплекса «Техноград» – с начала запуска в апреле 2020 года – приняли около 19 тысяч россиян. Такие цифры озвучила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что в настоящий момент для дистанционного обучения доступно больше 100 программ, а в будущем для всех желающих откроются еще несколько направлений. В их числе ландшафтный дизайн, брендинг, кибербезопасность и многие другие.
Кроме того, заммэра столицы подчеркнула, что наибольшей популярностью пользовались уроки английского языка и веб-разработки для новичков. Кроме того, были востребованы вебинары по кулинарии, косметологии и интернет-маркетингу.
Напомним, что все онлайн-программы бесплатные. Узнать расписание и зарегистрироваться можно на сайте «Технограда».
Ранее НСН писала, что инновационный комплекс «Техноград» на ВДНХ стал одной из ключевых площадок стартовавшего нового образовательного проекта для несовершеннолетних - онлайн-лагеря «Город открытий».
Развивающие и познавательные онлайн-экскурсии, мастер-классы и вебинары «Города открытий» прошли с 1 по 8 мая. Школьники, помимо занимательного времяпровождения, получили полезные навыки, которые могут пригодиться при выборе будущей профессии.
Лагерь открылся в рамках Московского международного салона образования, который также был организован в виртуальном формате. В программе - мастер-классы по компьютерной графике и дизайну, программированию и кибербезопасности. Ученики также получат возможность подготовиться к ОГЭ по английскому языку.
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