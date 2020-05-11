Около 19 тыс. россиян приняли участие в онлайн-программах «Технограда»

Участие в бесплатных вебинарах, мастер-классах и тренингах на сайте инновационно-образовательного комплекса «Техноград» – с начала запуска в апреле 2020 года – приняли около 19 тысяч россиян. Такие цифры озвучила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что в настоящий момент для дистанционного обучения доступно больше 100 программ, а в будущем для всех желающих откроются еще несколько направлений. В их числе ландшафтный дизайн, брендинг, кибербезопасность и многие другие.

Кроме того, заммэра столицы подчеркнула, что наибольшей популярностью пользовались уроки английского языка и веб-разработки для новичков. Кроме того, были востребованы вебинары по кулинарии, косметологии и интернет-маркетингу.

Напомним, что все онлайн-программы бесплатные. Узнать расписание и зарегистрироваться можно на сайте «Технограда».