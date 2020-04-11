Наталья Сергунина: «Техноград» открыл интерактивную образовательную платформу

Отмечается, что бесплатные занятия доступны любому платформе «Технограда». Мастер-классы и лекции ориентированы на детей старше пяти лет, а также взрослых.

Напомним, инновационно-образовательный комплекс «Техноград» является площадкой ВДНХ, которая предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы.

