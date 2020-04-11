Наталья Сергунина: «Техноград» открыл интерактивную образовательную платформу
Более 70 бесплатных мастер-классов стали доступны на интерактивной платформе инновационно-образовательного комплекса «Техноград». В числе востребованных направлений технология продаж и маркетинг, веб-программирование, операторское мастерство, компьютерная графика, звукорежиссура, классическая живопись и английский язык, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«Составляя программу, методисты “Технограда” взяли за основу самые популярные направления за полтора года работы комплекса и дополнили их новыми — перспективными с точки зрения профессионального развития и трудоустройства. Онлайн-занятия помогут повысить уровень знаний, чтобы быть уверенными в своих силах и выдерживать конкуренцию на рынке труда», — сказала Наталья Сергунина.
Отмечается, что бесплатные занятия доступны любому платформе «Технограда». Мастер-классы и лекции ориентированы на детей старше пяти лет, а также взрослых.
Напомним, инновационно-образовательный комплекс «Техноград» является площадкой ВДНХ, которая предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы.
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