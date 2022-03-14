Около 1,8 млн беженцев прибыли в Польшу с Украины с 24 февраля

Порядка 1,8 миллиона беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала военной операции России, сообщил замглавы МВД Польши Мачей Вонсик.

По его словам, 13 марта границу пересекли 82 тысячи человек, ситуация на данный момент стабилизировалась, так как наплыв людей сейчас наполовину меньше, чем неделю назад.

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При этом Германия попросила Польшу приостановить отправку поездов с беженцами с Украины. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер в эфире телеканала TVN24.

Более 5 млн человек на Украине вынуждены были покинуть свои дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Верховного комиссара по делам беженцев ООН Филиппо Гранди газете Corriere della Sera. По его словам, еще 3 млн жителей Украины могут уехать в ближайшие дни.


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ФОТО: skole-today.com
ТЕГИ:Беженцы Из УкраиныУкраинаПольша
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