Около 1,8 млн беженцев прибыли в Польшу с Украины с 24 февраля

При этом Германия попросила Польшу приостановить отправку поездов с беженцами с Украины. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер в эфире телеканала TVN24.

Более 5 млн человек на Украине вынуждены были покинуть свои дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Верховного комиссара по делам беженцев ООН Филиппо Гранди газете Corriere della Sera. По его словам, еще 3 млн жителей Украины могут уехать в ближайшие дни.



