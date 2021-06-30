Около 1,1 тыс человек с коронавирусом в день госпитализируют в Московской области

При этом Воробьев отметил, что люди выздоравливают. По его словам, в области развернули 14 тысяч коек, из них около 16% остаются пустыми.

Губернатор также добавил, что скорая помощь в регионе принимает по 14 тысяч вызовов в сутки. Работают 7,5 тысячи врачей и около 15 тысяч человек "из среднего медицинского персонала".

Глава Подмосковья подчеркнул, что число пациентов на ИВЛ выросло. "Если год назад где-то 250-270 максимально на ИВЛ было с интубацией, то сейчас доходит до 380-400 ИВЛ, которые задействованы", - пояснил Воробьев.

