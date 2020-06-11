Около 10 процентов школьников отказались сдавать ЕГЭ в 2020 году
Единый государственный экзамен в 2020 году будут сдавать порядка 640 тыс. человек. Это примерно на 10% меньше, чем в прошлом году, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
По его словам, к этому привело решение о выдаче аттестатов за 11-й класс без сдачи ЕГЭ .
Министр отметил, что предпочтения выпускников относительно выбора предметов для сдачи ЕГЭ не изменились. Кравцов пообещал опубликовать статистику по выбранным предметам позже, сообщает «Интерфакс».
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в эфире НСН поддержал решение о выдаче аттестатов без прохождения ЕГЭ.
«Тем, кто не собирается поступать, зачем им сдавать (ЕГЭ — НСН)? Они пойдут на работу, в колледжи. Абсолютно зрелое и трезвое постановление, которое исходит из реально сложившихся условий», - сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
502 тыс.+8 779 / сут.
Умерли
6 532+174 / сут.
Выздоровели
261 тыс.+8 367 / сут.
- Захарова предложила США убраться из Германии вместе с ядерным оружием
- Около 10 процентов школьников отказались сдавать ЕГЭ в 2020 году
- Евросоюз начнет открывать внешние границы с 1 июля
- Температура в Москве достигла плюс 30 градусов
- Ефремова допрашивают о ДТП и наркотиках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru