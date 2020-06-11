Около 10 процентов школьников отказались сдавать ЕГЭ в 2020 году

Единый государственный экзамен в 2020 году будут сдавать порядка 640 тыс. человек. Это примерно на 10% меньше, чем в прошлом году, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, к этому привело решение о выдаче аттестатов за 11-й класс без сдачи ЕГЭ .

Министр отметил, что предпочтения выпускников относительно выбора предметов для сдачи ЕГЭ не изменились. Кравцов пообещал опубликовать статистику по выбранным предметам позже, сообщает «Интерфакс».

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Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в эфире НСН поддержал решение о выдаче аттестатов без прохождения ЕГЭ.

«Тем, кто не собирается поступать, зачем им сдавать (ЕГЭ — НСН)? Они пойдут на работу, в колледжи. Абсолютно зрелое и трезвое постановление, которое исходит из реально сложившихся условий», - сказал он.


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